الامن الوطني يطيح بخلايا ارهابية في كركوك

اعلن الامن الوطني في محافظة كركوك الاطاحة بشبكة من الخلايا الارهابية لتنظيم داعش الارهابي.

وفي بيان للامن الوطني ورد "لـ السومرية نيوز" جاء فيه انه "بعد ورود معلوماتٍ استخبارية دقيقة وبمتابعة ميدانية تمكنت مفارز جهاز الامن الوطني في كركوك من القبض على شبكة ينتمي افرادها لما يعرف بالخلايا النائمة مكونة من خمسة افراد مطلوبين وفق المادة "4 /ارهاب" ، اذ اعترفوا اثناء التحقيق معهم بتلقيهم توجيهات لإعادة تنظيمهم لشن عمليات ارهابية، وكذلك اعترافهم بالانتماء سابقاً لما يسمى بديوان "الجند" ولاية كركوك".

ولفت البيان الى ان بعضهم شارك في هجمات ارهابية على قرية البشير ومصفى بيجي وقاموا بتعرضاتٍ على القوات الامنية في المحافظة، وجرى تدوين اقوالهم اصولياً وإحالتهم إلى القضاء لإتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم.