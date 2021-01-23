أنقذ 5 أفراد من عائلة واحدة.. الدفاع المدني يخمد حريقاً في كربلاء

تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم السبت، من إخماد حريق اندلع داخل منزل وإنقاذ خمسة أشخاص كانوا داخله، في كربلاء.



وقال مصدر أمني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني في محافظة كربلاء المقدسة تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل منزل في منطقة حي الغدير مشيد من البلوك والسندويج بنل سريع الاشتعال".

وأوضح المصدر، أن "فرق الدفاع المدني طوقت المنزل وانقذت العائلة الساكنة فيه، والمكونة من خمسة افراد، اصيبوا اربعة منهم بحروق بسيطة والفرد الخامس امرأة تعرضت لحالة اختناق شديد وحروق"، مشيراً إلى "نقلهم جميعاً الى المستشفى بعجلات اسعاف الدفاع المدني لتلقي العلاج اللازم، اما الاضرار المادية في المنزل فكانت جسيمة".