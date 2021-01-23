نائب يدعو لزيادة عدد أيام دوام طلبة المدارس

دعا النائب عن تحالف عراقيون جاسم البخاتي، اليوم السبت، الى اعتماد ثلاثة ايام لدوام المدارس اسبوعيا بدلا عن اليوم الواحد، مطالبا لجنة الصحة والسلامة الوطنية الى مناقشة هذا الامر.



وقال البخاتي في حديث لـ السومرية نيوز، انه "بالنظر للانخفاض في عدد الاصابات المسجلة في فيروس كورونا في العراق، وعلى اعتبار ان الدوام الرسمي عاد في جميع الدوائر العراقية بنسبة 100% وعادت الحياة طبيعية في جميع المناطق وبمختلف مرافق الحياة، فأن هنالك حاجة الى اعادة النظر في قضية دوام المدارس".

واضاف البخاتي، ان "دوام المدارس وفقا للمعطيات الحالية ينبغي ان يكون لثلاثة ايام في الاسبوع، بدلا عن اليوم الواحد على اعتبار ان اليوم الواحد غير مجدي ولا يحقق الفائدة المنشودة للطلبة"، داعيا لجنة الصحة والسلامة الوطنية الى "مناقشة هذا الامر ووضعه على جدول اعمالها في اجتماعاتها المقبلة".