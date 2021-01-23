البرلمان يُصوت على قرار نيابي لإجراء توسعة لمقاعد الدراسات العليا

صوت مجلس النواب، اليوم السبت، على قرار نيابي لإجراء توسعة مقاعد الدراسات العليا.



وقال مراسل السومرية نيوز، إن "مجلس النواب صوت على قرار نيابي لإجراء توسعة لمقاعد الدراسات العليا (ماجستير - دكتوراه)". وادناه نص القرار الذي صوت عليه البرلمان: