التربية تنفي اعتماد درجات نصف السنة للعام الدراسي الحالي

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق وفقاً لوكالة الأنباء العراقية، إن "خبر اعتماد الوزارة درجة نصف السنة درجة نهائية للعام الدراسي الحالي 2020-2021، عار عن الصحة، والهدف منه خلخلة النظام التربوي".وأضاف أنه "خلال الأيام المقبلة سيكون هناك جدول لنصف السنة وبعده إيضا يكون هناك فصل ثان"، مشيراً الى أن "العام الدراسي ماض وحسب مقررات خلية الأزمة، دوام يوم واحد في الأسبوع مع أداء اختبارات إلكترونية واختبارات تقليدية تفاعلية داخل الصف".