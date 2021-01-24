النائب الأول لرئاسة البرلمان يدعو لتفعيل دور الاستثمار والقطاع الخاص في الموازنة

وقال مكتبه الإعلامي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أن "الكعبي ترأس اجتماعا للجنة المالية النيابية وبمشاركة لجان الاستثمار والاقتصاد، والنفط والطاقة، ولجنة الزراعة، لبحث مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021، بحضور ممثلين عن القطاع الخاص ونخبة من الأكاديميين والمختصين".وأضاف، أن الكعبي شدد خلال الاجتماع على "ضرورة الإسراع في رسم رؤية مشتركة بين السلطة التنفيذية والقطاع الخاص باعتباره الشريك الحقيقي لتفعيل الاقتصاد وتجاوز الأزمة المالية الراهنة"، داعيا إلى "ضرورة أن يكون للقطاعات المالية والمصرفية دور أكبر في عملية تنشيط القطاع الخاص، وبما يسهم بتجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة".وأشار إلى "أهمية تشكيل قناة مباشرة بين الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين لتبادل الأفكار ووضع الخطط والبرامج والرؤى المشتركة بما يسهم في دعم عجلة التنمية في البلاد"، لافتا إلى أن "مجلس النواب سيسهم عبر التشريعات بدعم وتنشيط القطاع الخاص باعتباره الشريك الأساسي لبناء وتنمية الدولة"، مبينا أن "السلطة التشريعية ستأخذ على عاتقها مسؤولية مناقشة وتعديل أي تشريع لا يخدم خطط الارتقاء بالقطاع الخاص".