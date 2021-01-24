العامري : نتعهد ببناء عراق خال من الإرهاب

وقال العامري في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، انه "ينعى الشهيد ابو علياء الحسيناوي ورفاق دربه الذين استشهدوا معه وهم يدافعون عن العراق أمام الإرهاب الأعمى"، لافتا إلى إن "الحسيناوي شارك في التصدي للنظام الدكتاتوري وللإرهاب القاعدي البغيض ، و في كل المعارك ضد الإرهاب الداعشي المقيت".واضاف "وفاءً منا لكل الشهداء، سنبقى على العهد الذي تعاهدنا عليه ، لا نحيد عن الدرب حتى بناء عراق حر مستقل مستقر ، خالٍ من الإرهابيين ومن كل القوات الأجنبية ، وستتحقق السيادة الوطنية الكاملة مهما كانت التضحيات".