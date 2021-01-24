بالوثيقة: البرلمان ينشر جدول اعمال جلسة الثلاثاء المقبلة

اعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، الأحد عن جدول اعمال جلسة يوم الثلاثاء المقبل.

وتضمن الجدول خمس فقرات، ابرزها استكمال القراءة الاولى لقانون الضمان الاجتماعي وتوجيه سؤال شفهي الى رئيس مؤسسة السجناء السياسيين النائب مثنى أمين