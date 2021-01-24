أٔم تنحر طفلتها بكربلاء.. والعنايةُ الإلهية تتدخل وتنقذها!

اعلنت مدينة الإمام الحسين (ع) الطبية بكربلاء المُقدسًة، اليوم الاحد، نجاحها في إبقاء طفلة صغيرة على قيد الحياة بعد "نحرها" في مُقدمة الرقبة من قبل والدتها.
وقال مدير المدينة الطبية، الدكتور صباح الحسيني، في تصريح لـ (المكتب الإعلامي) للدائرة، إن "قسم الطوارئ، إستقبل أواخر الإسبوع الماضي طفلة بعمر 8 سنوات في منطقة المعملجي بعد إقدام والدتها على نحر رقبتها، مما تسبب في قطعٍ كاملٍ للقصبةِ الهوائية والمريء ونزفٍ حادٍ من الرقبة، كما كانت تُعاني من صدمةٍ وعائيةٍ حادة"، مُبيناً إن "العناية الإلهية وسرعة إستجابة الملاكات الطبية والصحية وخبرتهم الجيدة في الحالات الطارئة كانت حاضرة في إنقاذها من مُوتٍ مُحقق وإبقائها على قيد الحياة، ليضيفوا إنجازاً طبياً آخر الى سجلهِم الحافل بالأعمال الإنسانية النبيلة، بحسب بيان للمكتب الإعلامي.
وفي التفاصيل.. يقول أخصائي جراحة الصدر والأوعية الدموية، الدكتور حسنين العُكلة الموسوي، إنه "تم إستلام الطفلة المُصابة أولاً من قبل فريق قسم الطوارئ، يتَقدمه أخصائي طب الطوارئ، الدكتور فاهم الجبوري، ويساعده الأطباء المُقيمين والدوريين والملاكات التمريضية والصحية، حيث كانت إجراءات الفريق فورية وعاجلة، وذلك بعمل الإسعافات الأولية، المُتمثلة بالمغذيات الوريدية، وقناني الدم، ووضع إنبوب القصبة الهوائية لحماية المجرى التنفس".
من جانبهم، أعرب ذوو الطفلة، عن سعادتهم الغامرة بنجاح العملية، ومُقدرين في الوقت عينه، الجهود الخيرة والعطاء الإنساني المُقدم من قبل ملاكات المدينة الطبية، وأسهمت في إنقاذها وأبقائها على قيد الحياة، مُتمنين لهم الموفقية والنجاح والسداد في مجال عملهم خدمةً لمواطني المحافظة وزائريها الكرام".