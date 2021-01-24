بالصور: الدفاع المدني يخمد حريقا وينتشل 5 جثث من عائلة واحدة قضوا حرقا في "الغزالية"

تمكنت فرق الدفاع المدني صباح اليوم الأحد، من اخماد حادث حريق اندلع داخل منزل في منطقة الغزالية شمال غرب بغداد الكرخ.

وفي بيان للدفاع المدني حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، اشار الى ان فرق الدفاع المدني اقتحمت المنزل ووجدت خمسة جثث تعود الأسرة مكونة من الاب والام وثلاثة أطفال الاول بعمر 7 سنوات والثاني بعمر 10 سنوات والثالثة 12 سنه فارقوا الحياة اختناقاً بسبب نواتج الحريق أثناء النوم .

وعلى اثر ذلك تم فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبراء الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل المنزل .

وتشير التقارير الأولية الى ان سبب الحادث كان نتيجة ترك المدافئ تعمل أثناء النوم ، وتشدد مديرية الدفاع المدني بعدم ترك المدافئ تعمل أثناء النوم لتجنب وقوع حوادث الحريق والموت خنقاً بنواتجها .