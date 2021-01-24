المالية النيابية تستضيف "الساعدي" ومدير شركة "سومو"

اعلنت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب اليوم الاحد 24 كانون الثاني، ان اللجنة المالية النيابية عقدت اجتماعها الـ(٣٠) لمناقشة مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١ .



وذكر بيان عن الدائرة الاعلامية ورد لـ" السومرية نيوز"، ان اللجنة المالية استضافت رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق عبد الوهاب الساعدي والوفد المرافق له بشأن مناقشة تخصيصات الجهاز المالية ضمن قانون الموازنة، واضاف ان اللجنة الفرعية المشكلة من اللجنة المالية استضافت مدير شركة تسويق النفط (سومو) ووفد من البنك المركزي ضمن مناقشات موازنة عام ٢٠٢١ .