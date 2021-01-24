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التخطيط : ارتفاع معدل التضخم في كانون الاول الماضي بنسبة 3.3%

محليات

2021-01-24 | 06:39
التخطيط : ارتفاع معدل التضخم في كانون الاول الماضي بنسبة 3.3%
151 مشاهدة

اعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، ارتفاع معدل التضخم في كانون الأول الماضي بنسبة (3.3%).

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي للوكالة الرسمية إن "الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط اطلق تقريره النوعي للرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر كانون الأول لسنة 2020، وهو أول تقرير يصدره الجهاز بعد تغيير سعر الصرف".

وأضاف، أن "التقرير أظهر ارتفاعاً في مؤشرات التضخم لشهر كانون الأول الماضي بنسبة (3.3%)، مقارنة مع شهر تشرين الثاني الذي سبقه، فيما ارتفع معدل التضخم السنوي بالمقارنة مع شهر كانون الأول 2019 بنسبة (3.2%) متأثراً بتغيّر سعر صرف الدولار" مبيناً، أن "أسعار قسم التبغ سجلت ارتفاعاً بنسبة (10.1%)بسبب ارتفاع اسعار السكائر المستوردة ، كما سجل قسم الصحة ارتفاعاً في أسعاره وصلت الى (8.8%)، وارتفعت اسعار قسم الترفيه بنسبة (7.5%) بسبب ارتفاع اسعار معدات الاستقبال والصور مثل أجهزة التلفزيون والكاميرات والحواسيب".

وتابع الهنداوي، أن "قسم النقل سجل ارتفاعاً بنسبة (7.2%)، بسبب ارتفاع اسعار السيارات، لاسيما السيارات الخصوصي ، وكذلك ارتفاع اسعار الدراجات الهوائية واسعار قطع الغيار كالإطارات والبطاريات" مضيفاً، أن "أسعار قسم السلع والخدمات سجلت ارتفاعاً بنسبة (4.9%)، نتيجة ارتفاع اسعار الذهب في عموم العراق، وسجلت اسعار قسم التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة، هي الأخرى ارتفاعاً بنسبة (3.7%)بسبب ارتفاع اسعار مجموعة الاجهزة المنزلية ومجموعة الاثاث".

وأشار إلى أن "أسعار قسم السكن قد سجلت ارتفاعاً بنسبة (3.2%)، نتيجة ارتفاع اسعار مجموعة امدادات الماء والكهرباء وكان الارتفاع متركزاً في فقرة أجور اشتراك المولدة، فيما كانت نسبة الارتفاع في اسعار قسم الاتصال (3%) بسبب ارتفاع اسعار الهواتف النقالة" مؤكداً ،أن " قسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية سجل ارتفاعاً طفيفاً بلغ (0.5%)، بسبب ارتفاع اسعار مجاميع الخبز والحبوب واللحوم والاسماك واللبن والجبن والبيض ، والزيوت والسكر، والمشروبات غير الكحولية".

ولفت الهنداوي الى أن " في الوقت نفسه ارتفاع معدل التضخم الاساس خلال شهر كانون الاول الماضي بنسبة (4%)، مقارنة مع شهر تشرين الثاني الذي سبقه، فيما سجل معدل التضخم الاساس السنوي ارتفاعاً بنسبة (4.2%) مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2019".
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