الأحوال المدنية تعلن العمل بنظام المسائي بخمس دوائر في بغداد

وقال المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه أنه "من اجل تخفيف وتبسيط الاجراءات على المواطنين، نسب مدير عام الاحوال المدنية والجوازات والاقامة اللواء رياض جندي الكعبي بأن يكون العمل بنظام الدوام المسائي اضافة الى الصباحي في دوائر احوال البطاقة الوطنية الاتية (الصدر - الرصافة - الاعظمية - بغداد الجديدة - الكاظمية) اعتباراً من هذا اليوم الاحد الموافق ٢٠٢١/١/٢٤".وبينت أن "العمل يكون من الساعة الثانية ظهراً ولغاية الساعة الثامنة مساءً، وذلك لاستيعاب الزخم الحاصل ولتقديم افضل الخدمات للمراجعين الكرام".