لجنة الشهداء تثمن عمل وزارة التعليم وتعاونها واتفاق على مؤتمر مشترك في نيسان المقبل

وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "ذلك جاء خلال استضافة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب والوفد المرافق له في اللجنة النيابية يوم الأحد الموافق 24 كانون الثاني 2021 حيث ناقشوا عددا من الملفات التي منها قبول الطلبة من ذوي الشهداء والامتيازات الممنوحة لهذه الفئة في ضوء التشريعات النافذة".وأضاف البيان ان "المجتمعون اتفقوا على جملة من المسارات والسياقات العلمية والقانونية في هذا الاتجاه التي منها عقد مؤتمر مشترك في شهر نيسان القادم فضلا عن دراسة موضوع شمول ذوي الشهداء والسجناء السياسيين من خريجي المعاهد الفنية والتعليم المهني بالتقديم وتسهيل عملية قبولهم في الجامعات على وفق المدخلات المتنوعة للعام الدراسي القادم وعبر النافذة الالكترونية الخاصة بذوي الشهداء.