المثنى: شرطة المجد تلقي القبض على متهم محكوم غيابيا بعدة دعاوى

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مركز شرطة المجد التابع الى قسم شرطة قضاء الرميثة في المثنى تمكنت من إلقاء القبض على احد المتهمين والمحكوم بعدد من الدعاوى القانونية غيابيا بكمين محكم واستنادا لمعلومات قادت إلى مكان تواجده في إحدى القرى بمحيط ناحية المجد".وبينت المديرية أن "المتهم مطلوب وفق المواد 456 و 312 و 28 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية"، مشيرة إلى قيامها بإحالته إلى الجهات المعنية لغرض إكمال الإجراءات القانونية بحقه".