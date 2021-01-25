النزاهة: الحبس 5 سنوات لمدير المصرف العراقي للتجارة السابق!

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الاثنين عن صدور حكمٍ بحقِّ المدير العام السابق للمصرف العراقيِّ للتجارة TBI لإرتكابه خطأ جسيماً ترتَّب عليه الضرر بأموال الجهة التي كان يعمل فيها بمبلغٍ يصل إلى (40,000,000) مليون دولار.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي بيان رسمي لها اطلعت "السومرية نيوز" على نسخة منه أفادت بإقدام المُدان على ارتكاب خطأ جسيماً وإحداث الضرر بالمال العامِّ؛ نتيجة منح تسهيلاتٍ ائتمانيَّةٍ بمبلغ (40,000,000) مليون دولارٍ إلى أحد المصارف لغرض، تغطية اعتمادٍ مُستنديٍّ بالرغم من ضعف الضمانات المُقدَّمة من المصرف وقبل إكماله معاملة منح القرض.