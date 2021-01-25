وفد عتبات كربلاء يشارك بمجالس عزاء ضحايا مجزرة ساحة الطيران

بتوجيه من ممثلي المرجعية الدينية العليا، انطلق وفد رسمي من العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، اليوم الاثنين، لتقديم العزاء لعوائل شهداء التفجيرات الأخيرة التي شهدتها العاصمة بغداد.

وقال مسؤول اعلام قسم رعاية ذوي الشهداء والجرحى التابع للعتبة الحسينية المقدسة عماد الجشعمي في حديث للموقع الرسمي، إن "وفدا مشتركا من العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية انطلق الى محافظة بغداد لتقديم العزاء والمواساة لعوائل شهداء مجزرة ساحة الطيران، فضلا عن تقديم بركات عينية ونقدية من مرقدي الامام الحسين واخيه ابي الفضل العباس عليهما السلام". وأضاف أن "الوفد قدم التعازي كذلك لعائلة الشهيدين الاخوين عمر وعلي لؤي النعيمي وعائلة الشاب علي بائع الشاي".