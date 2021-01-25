الخويلدي: انا في العراق ولم اغادر

لذا نود التوضيح "اني موجود حاليا في العراق ولم اغادره ، وما اثير من اخبار اعلامية عن مغادرتي العراق فانها اخبار عارية عن الصحة، وسوف نزود مجلس النواب غدا بكتاب رسمي عن اخر التطورات الصحية والوضع الحالي لنا".وتداولت يوم امس الاحد انباء اشارت الى هروب الخويلدي الى خارج العراق بعد قرار البرلمان استضافته بشان قضايا تخص شركات الهاتف النقال