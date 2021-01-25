التربية تنشر الجدول الخاص بالامتحانات التمهيدية للعام الدراسي 2020 – 2021

اعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، عن الجدول الخاص بالامتحانات التمهيدية للعام الدراسي 2020 – 2021.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه أن "اللجنة الدائمة للامتحانات حددت يوم السبت الموافق الـ13 من شهر آذار المقبل موعداً لانطلاق الامتحانات التمهيدية للمراحل المنتهية السادس الابتدائي، الثالث المتوسط، السادس الاعدادي وتستمر لغاية ال25 من الشهر ذاته".

وأشار المكتب، إلى أن "الامتحان يبدأ عند الساعة الواحدة ظهراً حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد، اما في حال وجود عطلة رسمية خلال أيام الامتحانات فينقل امتحان ذلك اليوم الى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول".