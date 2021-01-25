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الاستخبارات العسكرية تحبط عملية تهريب مواد غذائية في كركوك

محليات

2021-01-25 | 07:00
الاستخبارات العسكرية تحبط عملية تهريب مواد غذائية في كركوك
1,226 مشاهدة

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، عن احباط عملية تهريب مواد غذائية في محافظة كركوك.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "استمرارا في نهج العمليات الاستباقية الهادفة الى استئصال عمليات التهريب والاضرار بالمال العام وبناء على معلومات استخباريه دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات المقر المتقدم لعمليات كركوك تمكنت مفارز شعبه استخبارات الفرقة الثامنة وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة الالي ٣١ من احباط عملية تهريب كمية كبيرة من الدجاج المستورد محمل بشاحنتين تسلك طرقا نيسمية في كركوك بقصد التهرب من الضوابط والتعليمات الكمركية واجازات الاستيراد الاصولية".
واضاف البيان انه "تم القاء القبض على العجلتين وسائقيها وتسليمهم الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها".
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