التخطيط تعلن قرب إطلاق برنامج الحماية الاجتماعية

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، عن قرب إطلاق برنامج الحماية الاجتماعي

وقالت الوزارة في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه أن "وزير التخطيط، خالد بتال النجم، بحث مع ممثلي عددٍ من منظمات الأمم المتحدة، العاملة في العراق، واقع الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية، في ظل الظروف التي يواجهها العراق، متأثراً بتداعيات جائحة كورونا والأزمة المالية".

واضاف الوزير بحسب البيان أن "الحكومة العراقية، تبذل جهوداً استثنائية، لاحتواء الظروف والتداعيات الصحية والاقتصادية، وتقليل اثارها على الشرائح الهشَّة، والفقيرة، والمجتمع بنحو عام"، مشيراً إلى قرب الإعلان عن برنامج الحماية الاجتماعية، الذي يهدف إلى تعزيز فاعلية الاستجابة وتسريع الإصلاح، في نظام البطاقة التموينية وشبكة الحماية الاجتماعية، بما يسهم في دعم الشرائح الهشَّة في المجتمع".

من جانبهم أعرب ممثلو المنظمات الدولية، عن "استعدادهم لتقديم المزيد من الدعم لجهود الحكومة العراقية، لإنجاز البرامج والمشاريع الإصلاحية، التي يتطلبها الوضع الغذائي وشبكة الحماية الاجتماعية في العراق، مشيدين بالجهود والخطوات والإجراءات التي اتخذتها وزارة التخطيط".

وأوضح مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان مهدي العلاق، جوانب التعاون المشترك بين العراق ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة، مبيناً أن الأيام القريبة المقبلة ستشهد إنجاز عدد من الخطوات المهمة في مجال هذا التعاون.