صالح يؤكد الحاجة لمواصلة الحرب على الإرهاب وترسيخ سيادة القانون

أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الاثنين، الحاجة إلى مواصلة الحرب على الإرهاب وترسيخ سيادة القانون، فيما أشار إلى ضرورة حماية النسيج الاجتماعي.

وقال المكتب الإعلامي للرئاسة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، اليوم، رئيس طائفة الصابئة المندائيين الشيخ ستار جبار حلو برفقة وفد ضم عدداً من وجهاء الطائفة".

وأشار صالح، بحسب البيان، إلى أن الصابئة هم جزء أساسي من النسيج العراقي، وشاركوا أبناء الوطن في مختلف التحديات والمصاعب على مر العصور، مشددا على ضرورة ترسيخ سيادة القانون وتقوية النسيج الاجتماعي وحماية أمن المواطنين.

وأوضح صالح، أن "ما حصل مؤخراً من هجمات إرهابية تسعى لزعزعة الاستقرار وضرب التعايش السلمي، ويؤكد الحاجة لمواصلة الحرب على الإرهاب وقطع الطريق أمام محاولات إثارة الفتن والنعرات الطائفية".