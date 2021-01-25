وزارة الزراعة: سنباشر بدفع المستحقات المالية لمسوقي محصول الذرة الصفراء

اكدت وزارة الزراعة ، اليوم الاثنين ،انه "سيتم المباشرة خلال الفترة المقبلة بدفع المستحقات المالية لمسوقي محصول الذرة الصفراء كدفعة اولى للموسم الزراعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ عن طريق شركة مابين النهرين العامة للبذور" .

وبينت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز نسخة منه:" ان صرف المستحقات المالية لمسوقي محصول الذرة الصفراء يأتي من اجل خدمة ودعم مسوقي الذرة الصفراء في عموم العراق عدا اقليم كردستان وبنسبة تبلغ ١٥% وحسب اسبقية التسويق".

واشار البيان الى" ان المستحقات المالية سيتم دفعها من الرصيد النقدي للشركة ، داعية المسوقين لمحصول الذرة الصفراء للموسم الزراعي ٢٠٢٠- ٢٠٢١ المشمولين الى مراجعة مقرات معامل الذرة الصفراء التابعة للشركة في المحافظات المختلفة لاستلام مستحقاتهم المالية".