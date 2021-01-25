انتحار شاب باطلاق نار شرق الناصرية

افاد مصدر امني، الاثنين، بانتحار شاب باطلاق نار شرق الناصرية.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شاباً انتحر بإطلاق النار على نفسه، اليوم الاثنين، شرق مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار".

وأضاف أنه "لم تعرف الاسباب التي دفعته الى الانتحار".