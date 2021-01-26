التربية تصدر نوجيها لإدارات المدارس بشأن بث المحاضرات

وقالت الوزارة في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، ان "المديرية العامة للأشراف التربوي وجهت بتنظيم أوقات البث للمنصات التعليمية والدروس التي تُبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفق جدول الكتروني يعدهُ مدير المدرسة".واضاف البيان ان "ذلك من أجل استكمال الخطة التي وضعتها الوزارة وتسهيل إيصال المادة العلمية الكترونياً للتلاميذ والطلبة الأعزاء وللمراحل الدراسية كافة".