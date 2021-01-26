وزير الزراعة: شراء المنتجات الزراعية المحلية "واجب وطني"

طالب وزير الزراعة المهندس محمد كريم الخفاجي اليوم الثلاثاء، بضرورة قيام وزارات الدفاع والداخلية والعدل والصحة، بشراء المنتجات الزراعية

لتوفير احتياجاتها الغذائية من المنتج المحلي المدعوم من قبل وزارة الزراعة، خاصة الدجاج ومقطعات الدجاج وبيض المائدة، واعتبر وزير الزراعة في تصريحات تابعتها "السومرية نيوز" أن دعم الاقتصاد الوطني في ضوء الأزمة المالية وظروف جائحة كورونا اصبح واجبا وطنيا.

لافتا الى أن تنفيذ هذا التوجه في العمل المشترك سيؤدي إلى منافع كثيرة تعود بالفائدة على الفلاحين، فضلاً عن توفير مبالغ كبيرة من ميزانية الدولة.

واوضح الخفاجي، أن المنتج المحلي شهد طفرات نوعية على مختلف الأصعدة، مثل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحنطة وبذور الرتب العليا، ومحاصيل الخضر، وبرهنت الوزارة انها قادرة على تحمل المسؤولية وتوفير مختلف المنتجات بأسعار مناسبة للمستهلك رغم ظروف جائحة كورونا الاستثنائية.

مشيراً إلى أن حماية المنتج المحلي واجب وطني، سيما في ضوء توجهات الدول الكبرى لحماية أسواقها ومنتجاتها، وذلك يحتم تظافر الجهود كافة لدعم الزراعة والمنتج المحلي كونه يتعلق بقوت المواطن اليومي ومن خلاله يتم دعم الاقتصاد الوطني.