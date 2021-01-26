افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بتكليف اسامة الخفاجي مديرا جديدا لبلدية قضاء الرفاعي في محافظة ذي قار.

وقال المصدر للسومرية نيوز، انه "تم تكليف اسامة الخفاجي مديرا جديدا لبلدية قضاء الرفاعي في ذي قار"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.