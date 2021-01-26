الشرطة المجتمعية تحبط عملية ابتزاز لفتاة في كركوك

احبطت الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والاعلام بوزارة الداخلية، عملية ابتزاز الكتروني مارسها أحد الأشخاص بحق فتاة بمحافظة كركوك.

وكشف بيان للشرطة المجتمعية، ورد لـ"السومرية نيوز"، تمكنها من الوصول إلى المبتز الذي تعرف على فتاة عبر تطبيق الانستغرام وأوهمها برغبته بالزواج منها، مهددا إياها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي او دفع مبالغ مالية أو الرضوخ لرغباته الدنيئة.

وقد واجهته المجتمعية بالأدلة التي تثبت تورطه بجريمته، التي اعترف بها، واتخذت بحقه الاجراءات الاصولية اللازمة، بعد حذف محتوى الابتزاز وتأمين الحسابات الشخصية للفتاة.