التجارة تعلن انتهاء الموسم التسويقي للشلب

وقالت الوزارة في بيان، ان المراكز التسويقية في صوامع الكوفة و النجف الاشرف و ابو صخير اوقفت رسميا استلام محصول الشلب من المسوقين واعتبارا من نهاية الدوام الرسمي ليوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وكشفت ان اجمالي ماتم تسويقه واستلامه في مخازن شركة الحبوب بعد الانتهاء الرسمي للتسويق بلغ ( 259,888 ) الف طن موزع ( 57,773) الف طن شلب عنبر و ( 202,115 ) الف طن شلب.واستعرضت الوزارة في بيانها اجمالي الكميات المسوقة النهائية وحسب كل محافظة، حيث تصدرت محافظة النجف بكمية بلغت ( 131,534) الف طن و الديوانية حلت ثانيا بكمية (94,307) الف طن و بابل حلت ثالثا بعد استلامها كمية (15,254) الف طن و ميسان جائت رابعا بعد تسويقها كمية (9,047) الف طن و المثنى خامسا بمجموع (7,035) الف طن واخيرا صومعة الرفاعي التي استقبلت مخازنها كمية (2,709) الف طن.مؤكدة " ان المجارش الحكومية في بابل وابو صخير باشرت بانتاج ثلاث وجبات من اجل تامين المزيد من كميات الرز لتوزيعه ضمن مفردات البطاقة التموينية في عدد من المحافظات.وعلى ذات السياق اشارت شركة الحبوب تعاقدت مع المجارش الاهلية وحسب نسب الاستخلاص التي حددت من قبل اللجنة المركزية للتسويق فضلا عن منحها الدعم والمساندة للمجارش الاهلية بقرار رفع حصة كميات الشلب المخصصة للمجارش من (٢٥٠) طن الى (٥٠٠) طن ليتم بعدها عرض حافز رفع مستوى تجهيز كل مجرشة الى (١٠٠٠) طن والعرض لمدة عشرة ايام ساري من يوم الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني الحالي.