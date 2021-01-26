ما حقيقية اصدار وزير الداخلية أمر بحجز الدراجات النارية؟

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "حجز الدراجات النارية من ضمن واجبات مديرية المرور العامة، وتمت المحاسبة وفق الضوابط والقانون، حيث سيتم اطلاق سراح الدراجات النارية الأصولية بعد أخذ تعهد خطي من مالكيها بتسجيلها".وفي وقت سابق من اليوم، اعلن مدير المرور العام اللواء طارق اسماعيل، عن حجز 2000 دراجة مخالفة في بغداد خلال اليومين الماضيين، فيما أشار إلى وجود ضغوط بشأن محاسبة الدراجات النارية والستوتة والتكتك.