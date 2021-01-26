الاستخبارات تحبط عملية تهريب كمية كبيرة من الاغنام في كركوك

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "من اجل ايقاف عمليات الاضرار بالاقتصاد الوطني وملاحقة عصابات الجريمة المنظمة والمهربين وبالتنسيق مع قسم استخبارات المقر المتقدم لعمليات كركوك تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٨، من احباط عملية تهريب كمية كبيرة من الاغنام تبلغ ٣٨٨ رأس محملة بشاحنتين قادمة من كردستان باتجاه كركوك تسلكان الطرق النيسمية في منطقة دارمان بكركوك للافلات من الاجهزة الامنية لعدم توفر الشروط والمواصفات القانونية والجمركية في الحمولة".واضاف البيان، انه "تم تسليم الشاحنات والبضاعة والسائقين الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما".