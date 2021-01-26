بالوثيقة.. تقرير الصحة بشأن الخويلدي

تنشر السومرية نيوز، وثيقة صادرة من وزارة الصحة تتضمن معلومات عن الحالة الصحية لرئيس شبكة الاعلام والاتصالات علي الخويلدي.

وكان الخويلدي فند اليوم الثلاثاء، الانباء التي تحدثت عن مغادرته العراق والتهرب من قضية استضافته داخل مجلس النواب قبل ايام.