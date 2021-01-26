التربية تحدد ضوابط نقل الهيئات التدريسية لمعاهد الفنون الجميلة

حددت وزارة التربية، الثلاثاء، الضوابط التي تسمح بنقل الهيئات التعليمية والتدريسية من وإلى معاهد الفنون الجميلة للدراستين الصباحية والمسائية وللعام الدراسي 2020-2021.

وأدناه تفاصيل الضوابط: