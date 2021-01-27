مستشار الكاظمي يدعو الكهرباء الى الاستعداد لفصل الصيف

وذكرت وزارة الكهرباء في بيان تلقته السومرية نيوز، أن "مستشار رئيس مجلس الوزراء عبد الحسين هنين، عقد في محطة توليد كهرباء القدس الحرارية إجتماعاً موسعاً مع الملاكات المتقدمة في قطاعات الانتاج والنقل والتوزيع لمحافظة بغداد والمنطقة الوسطى".واوضح ان "الاجتماع يخص الصلاحيات الممنوحة لمعالجة ملف ازمة الكهرباء وضمن سقوف زمنية وايجاد معالجات أنية ومنها استراتيجية، ودعا مستشار رئيس الوزراء جميع قطاعات وزارة الكهرباء ان تجتهد وتستعد لاستقبال فصل الصيف من الان وان تعمل بروح الفريق الواحد".واضاف البيان، "كما تم عرض مشروعات الجباية الالكترونية وعزم الحكومة والوزارة للمضي بها للحد من الضياعات والتجاوزات ومعالجة وتحسين شبكات التوزيع وترشيد الاستهلاك".