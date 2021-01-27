محافظ بغداد يوجه بتكثيف الجهود للارتقاء بالمستوى الخدمي

ودعا العطا في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، رؤساء الوحدات الادارية في الاقضية والنواحي الى "العمل على توفير كافة المستلزمات التي تحتاجها الوحدات الادارية من اجل تقديم الخدمات للمواطنين".وشدد على "أهمية تظافر الجهود من أجل النهوض بالمستوى الخدمي وتحدي المعوقات وتذليلها ".وأكد العطا، "استمرار دعم المحافظة لجميع الوحدات الادارية والدوائر الخدمية التابعة لمحافظة بغداد والسعي الجاد لرسم خطة واستراتيجية عمل من شأنها تقديم خدمات حقيقية وملموسة سنشهدها فعليا على أرض الواقع".