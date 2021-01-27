انطلاق مشروع تأهيل وترميم البيوت التراثية بالبصرة

وذكرت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه ان "الوزير حسن ناظم اجرى جولة في المدينة القديمة بالبصرة".واوضح ناظم خلال الجولة وبحسب البيان، انَّ "هذه الأعمال ستكون تحت إشراف اليونسكو، والهيئة العامة للآثار والتراث وبمنحةٍ من الاتحاد الأوربي"، مبيناً أن "العمل كمرحلةٍ أولى يشمل خمسة بيوت تراثية، ومقطعاً من نهر العشار".وتابع البيان انه "العمل على صيانة وتأهيل يجري على خمسة بيوت تراثية بالمدينة القديمة بالبصرة منها : بيت (عبد اللطيف منديل) الذي تشغله جمعية الفنانين التشكيليين حالياً، وبيت (عبد السلام المناصر) مقر اتحاد الأدباء والكتاب في البصرة فضلاً عن بيوتٍ وشواخص تراثية أخرى".واوضح ان "الزيارة شملت قصر الشيخ خزعل الذي يشغله قصر الثقافة والفنون في البصرة للاطلاع على الأعمال الفنية في المحافظة، وزيارة مقر مفتشية آثار وتراث البصرة (القنصلية اليونانية) سابقاً".واضاف انه "جرى إلقاء نظرة على الأعمال الحاصلة ببناء مقر المفتشية الجديد الذي ستحول بنايتهم التراثية القديمة إلى متحف يحمل جمال الفلكلور البصري على غرار المتحف البغدادي".