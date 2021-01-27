تعرف على حالة الطقس خلال اليومين المقبلين

وقال عبد اللطيف في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه إن "الأمطار المتوقعة ليوم غد الخميس، ستكون غزيرة في دهوك زاخو ومتوسطة شمال الموصل وتلعفر وربيعه وتل عبطة والبعاج".واضاف: "أما فيما يخص الجمعة، فستكون الأمطار، متوسطة في (أربيل، السليمانية، الرطبة، عكاشات، كركوك، خانقين)، وخفيفة في (الموصل تل عبطة، تلعفر، ربيعه، البعاج، صلاح الدين، بيجي، حديثة، عنه، هيت، الرمادي، ديالى، بغداد، الكوت، كربلاء، الحلة)".وبين عبد اللطيف، أن "الثلوج ستكون أقصى شمال البلاد السبت والأحد 29 و30 كانون الثاني 2021".