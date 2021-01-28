وزارة التعليم تعلن دخول 79 جامعة عراقية في تصنيف "Webometrics" العالمي

وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه أنه "حسب موقع الويب ماتريكس (http://www.webometrics.info/en/Asia/Iraq) فإن نتائج نسخة كانون الأول لعام 2021 قد أظهرت زيادة في عدد الجامعات والكليات العراقية الداخلة في تصنيف الويب ماتريكس حيث بلغت تسعا وسبعين جامعة وكلية حكومية وأهلية".وأضاف البيان، أن "النتائج أوضحت ترتيب الجامعات على مستوى العالم، فيما احتلت جامعة بغداد الموقع (2058) متصدرة الجامعات العراقية وتأتي بعدها العديد من الجامعات التي منها بابل والمستنصرية والكوفة والقادسية والبصرة والموصل وديالى وتكريت والأنبار والمستقبل والرشيد والصفوة وابن حيان ودجلة وأهل البيت والمنصور والكفيل والنسور والإسراء".وأوضح، أن "التصنيف العالمي الويب ماتريكس يعمل على تصنيف إحدى وثلاثين الف جامعة في أكثر من 200 دولة في العالم ويتكون من ثلاثة مؤشرات مهمة هي: وضوح الموقع بوزن 50% إذ يسعى هذا المؤشر الى قياس عدد الشبكات الإلكترونية الخارجية المرتبطة بالموقع الالكتروني الرئيسي للجامعة، ومؤشر الشفافية بوزن 10% لقياس عدد الاستشهادات لباحثي الجامعات ضمن محرك البحث العلمي Google scholar، ومؤشر جودة البحث العلمي (التميز) بوزن 40% لقياس عدد الأبحاث العلمية المفهرسة ضمن مؤشر "scimago".وأشار البيان، إلى أن "الجامعات العراقية الحكومية والأهلية لها حضورها وتنافسها المتصاعد في التصنيفات العالمية ولاسيما تصنيف (The Times) الذي تتواجد فيها ثلاث جامعات عراقية وتصنيف (QS) الذي تتواجد فيه جامعتان عراقيتان وتصنيف (Scimago) الذي تتواجد فيه ثمانية عشر جامعة عراقية وتصنيف (Greenmetric) الذي دخلت فيها ستون جامعة عراقية وتصنيف URAP الذي تتواجد فيه أربع جامعات عراقية ويضاف الآن تصنيف (Webometrics) الذي سجل حضور وتنافس تسع وسبعين جامعة عراقية".