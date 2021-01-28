الرافدين يعلن منح قروض لانشاء وتأهيل مجمع العميد السكني ومول القاهرة

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه "تم تمويل عدد من المشاريع واستقطاب العديد من الشركات والمستثمرين الذين يرومون التعاون مع المصرف لغرض الحصول على تلك القروض ومن بين التي تم منحها مؤخرا هي انشاء مول القاهرة في بغداد. كذلك تم منح قروض لانشاء مجمع العميد السكني في الناصرية".ودعا المصرف المستثمرين والشركات الراغبين بالحصول على التمويل والتسويق المالي لهم "لغرض استكمال نشاطاتهم الاستثمارية الى زيارة المصرف لغرض الاطلاع على شروط منح القروض والتسهيلات التي وضعت لهم خدمة للصالح العام".