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صحة الرصافة تعلن نجاح عملية معقدة ودقيقة في مستشفى الواسطي

محليات

2021-01-28 | 06:18
صحة الرصافة تعلن نجاح عملية معقدة ودقيقة في مستشفى الواسطي
588 مشاهدة

اعلنت دائرة صحة الرصافة، اليوم الخميس، نجاح عملية معقدة ودقيقة لاستئصال ورم كبير لمريض اربعيني في مستشفى الواسطي بمحافظة بغداد.

وذكرت الدائرة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "فريق طبي متخصص في مستشفى الواسطي التابع لدائرة صحة الرصافة بالعاصمة بغداد نجح من اجراء عملية جراحية معقدة لمريض في العقد الرابع من العمر يعاني من وجود ورم كبير متكرر في الفك السفلي كان يشكل خطورة على حياته".
وبحسب البيان، اوضح مدير المستشفى عباس محمد صحن النصراوي ان "الفريق الطبي الذي تراسه الدكتور مروان غانم الطائي اشرف على اجراء التداخل الجراحي حيث تكللت العملية بالنجاح فيما يحظى المريض حاليا بعناية ومتابعة طبية لحين اكتسابه الشفاء التام".

وبين رئيس الفريق الطبي مروان الطائي ان "المريض صاحب الاربعين عاما راجع المستشفى استشارية الوجه والفكين حيث اجريت له مجموعة من الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة بعدها تم ادخاله الى صالات العملية الجراحية لرفع الورم بالكامل"، بحسب البيان.

ولفت الطائي ان "العملية استغرقت 6 ساعات متواصلة تحت التخدير العام تم خلالها ازالة الورم وجزء من الفك الاسفل مع زرع صفيحه بلاتينية له للحفاظ علئ العظم والتهيئة لتعويضه مستقبلا".

وتابع الطائي ان "العملية تكللت بالنجاح بمساعدة الفريق الطبي الذي ضم عدد من الاطباء المقيمين طلبة البورد في جراحة الوجه والفكين واطباء التخدير الاختصاص دكتوره امال عبدالقادر وزميلها دكتور حسام وكادر التخدير والتمريض المتميز في صالات العمليات الجراحية"، مشيرا الى ان "مستشفى الواسطي نجح في اجراء العديد من العمليات النوعية والمعقدة وبنسب نجاح كبيرة جدا لتوفر الاجهزة الطبية الحديثة والتقنيات المتطورة الى جانب وجود اطباء على مستوى عالي يمتلكون الخبرة والكفاءة ضمن هذا التخصص الطبي الدقيق".
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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