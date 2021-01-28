المرور العامة تعلن اتفاقاً يسمح بتجوال الدراجات داخل المناطق

اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، الاتفاق على قرار يسمح بتجوال الدراجات داخل المناطق.



وقال مدير العلاقات والاعلام في المرور العميد حيدر كريم في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، انه "تم الاتفاق على القرار 101 بخصوص تجوال الدراجات ضمن المناطق دون الخروج للطرق الرسمية، وبإمكان تسجيلها ضمن الاجراءات المتخذة عن طريق القائمقام والاقضية والنواحي".

واوضح، انه "من ضمن فقرات قانون الدراجات يطبق عليه ما يطبق على المركبات ومن حق المرور محاسبة الدراجات ممن لاتحمل اوراقا ثبوتية"، مشيرا الى "اطلاق بعض الدراجات المحجوزة بناء على تعهد خطي بان يتم تسجيلها في المرور العامة بحسب الرقعة الجغرافية بهدف التقليل من ظاهرة سير الدراجات بلا اوراق ثبوتية".