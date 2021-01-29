طيران الجيش يقتل 20 داعشيا بضربة جوية جنوب كركوك (صور)

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، مقتل 20 داعشيا بضربة جوية جنوب محافظة كركوك.

وقالت الهيئة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، ان "طيران الجيش قصف تجمعا لداعش في وادي الشاي جنوب كركوك، ما اسفر عن مقتل 20 داعشيا وتدمير عجلة وصواريخ (RBG 7) وقنابر هاون".

واضاف البيان ان "اللواء 22 بالحشد قتل إثنين آخرين أثناء مداهمة الوكر بعد القصف".

وتابع ان "الضربة نفذت بناءا على معلومات استخباراتية من استخبارات الحشد دلت الطيران بالتجمع، ووصلت قوات الحشد للوكر اذ قتلت اثنين كانا مختبئين ليصبح العدد الكلي للقتلى 22".

واختتم البيان بالقول: "الضربة تأتي ثائرا لشهداء اللواء 22".