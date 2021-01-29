شرطة بغداد تلقي القبض على عدد من المخالفين والمطلوبين خلال الـ24 ساعة الماضية

علنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على 364 مخموراً وأكثر من ألف عجلة دراجة مخالفة في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، ان "دوريات نجدة بغداد نفذت واجبات ومهام أمنية وإنسانية وخدمية خلال ٢٤ ساعة الماضية في عموم العاصمة بغداد".

واضاف البيان، ان "الدوريات تمكنت من القبض على ٣ متهمين مطلوبين وفق المواد( ٤٧٧/٤٥٩/٤٣٢ ) من قبل دوريات نجدة الكرادة وحي الجامعة ضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد".

واضاف، انه "تم ايضا القبض على شخص بحوزته سلاح غير مرخص نوع مسدس من قبل دوريات نجدة الدورة ضمن منطقة ابو دشير، والقبض على شخص بحوزته مواد مخدرة نوع كرستال وجهاز تعاطي للمخدرات من قبل دوريات نجدة الرشاد ضمن منطقة المشتل، بالإضافة الى القبض على شخص بحوزته سلاح غير مرخص نوع بندقية كلاشنكوف قام بإطلاق النار في الفضاء من موكب زفاف مما أدى الى ترويع المواطنين من قبل دوريات نجدة الدورة ضمن منطقة الدورة".

وتابع انه "تم القبض على(٣٦٤) مخمورا، وضبط 25 سيارة مطلوبة عليها إشارات حجز، و391 سيارة أخرى مخالفة للتعليمات القانونية ومظللة وبدون لوحات تسجيل، و694 دراجة نارية مخالفة للتعليمات".