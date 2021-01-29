وزير الداخلية يوجه بصرف تكاليف علاج ذوي الشهداء

وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الجمعة، صندوق شهداء الشرطة بصرف تكاليف علاج والدي الشهيد وأولاده وزوجته وتلبية احياجاتهم.

وقال الغانمي، في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "هناك من قدم تضحيات لا يمكن أن تقدر بثمن، فالشهداء الكرام قدموا أنفسهم مشاريع للذود عن هذا الوطن، وبقي ذووهم أمانة في أعناقنا".

وأضاف الغانمي: "وعليه وإكراما لهم وجهنا صندوق شهداء الشرطة، بصرف تكاليف علاج والدي الشهيد مع الاستمرار بصرف العلاج الى أطفاله وزوجته ، والاهتمام بهم والتواصل الدائم معهم لتلبية احتياجاتهم وطلباتهم".

وتابع: "مهما فعلنا لذوي الشهداء فهو قليل بحقهم".