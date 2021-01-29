الدفاع المدني يخمد حريق كبير في بغداد وينتشل جثة امرأة (صور)

اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، عن اخماد حريق داخل خان سكن متخذ كـ غرف لسكن العوائل، متهالك قديم مشيد من الطابوق والخشب يقع داخل ازقة منطقة الانباريين الضيقة في منطقة الكاظمية.



وذكر بيان للدفاع المدني تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، ان "فرق الدفاع المدني بأسناد فريق البحث والإنقاذ الدولي التابع لمديرية الدفاع المدني في ساعات الفجر الأولى من هذا اليوم الجمعة الموافق التاسع والعشرين من كانون الثاني لعام 2021 م، تمكنت من التدخل وأخماد حادث حريق اندلاع داخل خان سكن متخذ كـ غرف لسكن العوائل متهالك قديم مشيد من الطابوق والخشب يقع داخل ازقة منطقة الانباريين الضيقة في منطقة الكاظمية".

واضاف البيان ان "فرق الدفاع المدني لاقت صعوبة كبيرة في عمليات اخماد الحريق وانقاذ العوائل بسبب ضيق الازقة التي يصعب معها دخول عجلات الدفاع المدني مما اضطرها الى ترك عجلات الاطفاء والانقاذ لمسافات بعيدة عن موقع الحادث ومد انابيب الإطفاء لإيصال الماء وأخماد النيران وحمل معدات الانقاذ على الأكتف الى موقع الحادث".

وتابع: "وما زاد الامر صعوبة تهالك الدور القديمة المجاورة للخان المنهار المحترق، لذا لجأت فرق انقاذ الدفاع المدني الى اخلاء الدور المجاورة من ساكنيها قبل تدعيمها بدعامات ساندة لمنع انهيارها وانهاء الحادث بوق قياسي مع العثور على جثة امرأة مصرية الجنسية وانقاذ زوجها وأطفالها الثلاثة بعد انهيار سقف غرفة سكنهم والغرف المجاورة لها".



واوضح البيان انه "تم فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن المنطقة بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لمعرفة اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر وتم نقل الجثة بواسطة عجلة اسعاف الدفاع المدني الى دائرة الطب العدلي وتسليمها وفق الإجراءات القانونية المتبعة".