الصحة تعلن انجاز 658 عقدا لتجهيز الادوية والاجهزة الطبية في العام 2020

وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انها "خلال العام 2020 انجزت (658) عقدا لتجهيز الادوية والمستلزمات والمواد المختبرية والاجهزة الطبية وحققت نسبة تجهيز تعد الاولى منذ اكثر من عشر سنوات".وبحسب البيان، وجه وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن محمد التميمي، المدراء العاملين في بغداد والمحافظات بتخصيص يومين بالاسبوع لاستقبال الحالات الانسانية واتخاذ الاجراءات لهم.وشدد على انه "في حال احتياجهم لاجراءات خارج امكانيات الدائرة ترسل للوزارة لاتخاذ الاجراءات الطبية لهم بصورة عاجلة ولتقليل الروتين.