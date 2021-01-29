العمل تحدد موعدا لمعاينة المشمولين براتب المعين المتفرغ

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه "نزولا لرغبة المستفيدين من خدمات الهيئة وتحديدا من المشمولين براتب المعين المتفرغ المستلمين سابقا في إعطائهم فرصة أخيرة في تأكيد حقهم في المعاينة السنوية -شهادة الحياة- للمعين والمعاق تم تحديد يوم الاحد من شهر شباط المقبل الموافق ٢١-٢-٢٠٢١ موعدا نهائيا للمشاهدة أو المعاينة السنوية لمن تخلف عن ذلك ولمختلف الأسباب".وأشارت إلى أن "المعاينة ستكون في مراجعة مقر الهيئة في بغداد وأقسامها في المحافظات كل حسب محافظته وسيتم إيقاف الراتب احترازياً بشكل مؤقت لحين إجراء المعاينة ومن يتخلف عن الموعد المذكور أنفا سيتم إيقاف راتبه بشكل نهائي".