أسواق العراق تتحدى الارهاب وتنبض بالحياة (صور)

اكتظت الاسواق العراقية، بالمواطنين اليوم الجمعة، حيث شهد شارع المتنبي والرشيد والسنك وسوق الصفافير و جسر الشهداء اقبالا من المتبضعين رغم التفجيرات التي طالت الاسواق العراقية.