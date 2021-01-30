وزارة التربية: لم يحدد حتى الآن موعد امتحانات نصف السنة

اعلنت وزارة التربية، اليوم السبت، عدم تحديد أي موعد لإجراء امتحانات نصف السنة للمراحل الدراسية كافة.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، إن "الوزارة حتى الآن لم تحدد موعد امتحانات نصف السنة وكذلك العطلة الربيعية"، مبيناً أنه "بعد أن يتم تحديد موعدها سيتم وضع الآليات والنقاط الخاصة بموضوع الامتحانات والعطلة".

وحول تنسيب الكوادر التربوية بين بغداد والمحافظات اكد فاروق أن "هناك قرارات خاصة للمحافظات وأخرى للتربية نتيجة تقاطع الصلاحيات بهذا الشأن إلّا أن التنسيب ما زال مستمراً".

وأضاف أن "التعليم التفاعلي أو التعليم داخل المدرسة لا يمكن أن يعوض بأي وسيلة أخرى، إلّا أنه في ظل الجائحة لا بد من إيجاد وسائل أخرى لتكون بديلة أو شريكة في العملية التربوية"، داعياً "الطلبة والأسرة الى التفاعل مع التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد من أجل استمرار عجلة التعليم في ظل جائحة كورونا، لأن التحديات كبيرة جداً وأن فرص التعليم ما زالت متوفرة".

وأوضح أن "الإجراءات الوقائية تطبق بشكل جيد وهناك فرق رقابية من وزارة الصحة تزور المدارس وبالتعاون مع وزارة التربية من أجل فحص الطلبة والكوادر التدريسية وكذلك فرض هذه الإجراءات وتطبيقها".

وأشار الى أن "هناك ندوات توعوية تنظم من المديرية العامة للتربية الرياضية والصحة المدرسية في المديريات، وتقوم بطباعة البوسترات وتنظيم الندوات التثقيفية من أجل أن يلتزم الطالب والكوادر التربوية بالإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها وزارة الصحة".