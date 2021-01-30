الزراعة النيابية: نسعى لتشريع قانون خاص بتمليك الاراضي الصحراوية



وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "اللجنة ستسعى لتشريع قانون خاص بتمليك الاراضي الصحراوية والتي هي جزء مهم من عملية الحزام الاخضر التي تسعى اللجنة بالتعاون مع الوزارة ليشمل محافظات الوسط والجنوب".

واضاف ان "اللجنة ستعمل مع وزارتي الزراعة والموارد المائية على انجاح مشروع التمليك من خلال توفير المياه وحفر الابار واختيار المحاصيل الزراعية التي تزرع في هذه المناطق لتعزز من حالة الاكتفاء الذاتي وتوفر واردا جديدا للموازنة اضافة لما تدره من ارباح للمزارع والفلاح".